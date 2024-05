Venezia-Pesaro, Sacchetti: “Gara impegnativa ma vogliamo finire il campionato con il giusto atteggiamento”

Il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 30^ e ultima giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del Taliercio contro la Umana Reyer Venezia: palla a due alle 18:15 di domenica 5 maggio con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 6 maggio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Giovannetti, Borgioni e Valleriani.

“Vogliamo arrivare a giocare questa ultima partita con tanta intensità: sappiamo che sarà un match impegnativo ma dobbiamo finire bene il campionato, con il giusto atteggiamento. Noi dobbiamo pensare solo ad andare a Venezia per provare a portare a casa la vittoria. Nelle ultime settimane l’atteggiamento è stato più positivo e penso che abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità. Ci sono dei rimpianti per delle partite che ci sono sfuggite di mano, penso ad esempio a quelle contro Scafati e Brindisi. Totè domenica non giocherà, non si è allenato con la squadra e non sarà della partita. Anche a Venezia potremo contare sul sostegno dei nostri grandi tifosi: a Pesaro c’è una grande passione per la pallacanestro e sono sicuro che anche in futuro resterà tale”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro