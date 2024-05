Venezia-Pesaro, Spahija: “Vogliamo vincere davanti al nostro pubblico”

Nell’ultima giornata della regular season 2023/24 l’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio la Carpegna Prosciutto Pesaro. Domenica 5 maggio alle 18.15 è, infatti, in programma la palla a due al Palasport reyerino.

Gli orogranata sono già matematicamente quarti in classifica, ma vogliono chiudere bene la stagione regolare davanti ai propri tifosi. I marchigiani, invece, sono impegnati nella lotta per non retrocedere e si presentano al Taliercio in cerca di due punti che, in caso di risultati favorevoli dal PalaVerde (sconfitta Treviso Basket) e dal PalaCarrara (vittoria Varese), vorrebbero dire salvezza.

Nella gara d’andata l’Umana vinse alla Vitrifrigo Arena 64-76 con 14 punti di Tucker e 13 di Simms.

Valerio Mazzola, Riccardo Visconti, Leonardo Totè (fuori per infortunio) sono gli ex orogranata nel roster della VL, mentre in casa orogranata nessuno giocatore ha vestito in passato la maglia di Pesaro.

I precedenti

Reyer in vantaggio nei precedenti 45-44. L’Umana ha conquistato 9 degli ultimi 11 scontri diretti con i marchigiani.

Neven Spahija

Simms e De Nicolao sono tornati in gruppo, Heidegger sta recuperando da un acciacco, ma dovrebbe essere della partita. Ci siamo allenati bene in questa settimana, siamo preparati. È una partita importante per noi, sappiamo già di essere quarti, ma dobbiamo essere professionali e non vogliamo perdere altre partite. Vestiamo la maglia della Reyer Venezia e dobbiamo giocare sempre per vincere. Pesaro lotta per salvarsi e sicuramente saranno preparati e molto motivati, ma noi vogliamo vincere davanti al nostro pubblico.

Uff stampa Umana Reyer Venezia