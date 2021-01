Venezia – Reggio Emilia, coach De Raffaele:” Dobbiamo tenere alta l’intensità, sapendo che per noi è una partita molto importante”

“È un’altra partita importante, quella di domenica, per molti motivi. Soprattutto il principale, al di là del discorso Coppa Italia, che comunque non è secondario, è legato alla continuità rispetto alla prestazione fatta a Treviso, dove certamente abbiamo mostrato tanti aspetti positivi dal punto di vista difensivo, così come abbiamo mostrato di avere disomogeneità nella condizione fisica di tanti giocatori. Questo ce lo porteremo dietro per un bel po’, ma anche avere un assetto nuovo, con Stone da “4”, che ci permette di avere un equilibrio, vista la perdurante assenza di Mazzola.

Affrontiamo Reggio Emilia, che, al netto di tutti i problemi che ha avuto, di Covid e di infortuni, stava e sta disputando un’ottima stagione, con una squadra costruita con grande intelligenza e grande equilibrio, in cui sicuramente Taylor è una delle stelle, ma anche Bostic, Elegar e lo stesso Kyzlink sono giocatori altrettanto importanti, insieme all’intelligenza di Baldi Rossi. Una squadra che a me piace molto, perché ha la qualità di passarsi la palla, cosa che ammiro sempre, e lo fa veramente molto bene. Per questo credo che uno degli obiettivi nostri sarà quello di cercare di rompere questo flusso che cercano di avere, tenendo alta l’intensità e sapendo che per noi è una partita molto importante. Così come la guerra a rimbalzo, visto che loro cercano di aggredire molto da quel punto di vista, sia con i lunghi che con i già citati piccoli”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia