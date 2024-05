Venezia-Reggio Emilia G1, Priftis: “Dovremo fare tutti qualcosa in più”

“Siamo pronti a tuffarci in questi Playoff – ha commentato coach Dimitris Priftis in sede di presentazione del match – consapevoli che di fronte a noi troveremo una squadra solida e profonda come Venezia, che dispone di due giocatori dello stesso livello per ogni ruolo. Per competere al loro livello dovremo necessariamente superare i nostri limiti e fare tutti qualcosa in più, soprattutto nelle prime due gare che saranno in trasferta. La Reyer è più atletica di noi e di questo dobbiamo essere consapevoli, servirà una difesa attenta sia negli uno contro uno che nelle situazioni di transizione e post-basso. Giocano un basket semplice ma molto efficace, la chiave per noi sarà non perdere la concentrazione per troppi possessi consecutivi, perchè prendere un break può risultare fatale. Concludo dicendo che abbiamo disputato finora un’ottima stagione, penso di poter dire che siamo andati oltre le aspettative di chiunque ed abbiamo quindi la possibilità di “goderci” questi Playoff giocando con quella leggerezza di chi non ha i favori del pronostico, ma con la voglia, la motivazione e la determinazione di chi vuole fare di tutto per conquistare quella che sarebbe una grandissima vittoria”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana