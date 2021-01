Venezia-Reggio Emilia, Martino :” Cercheremo in tutti i modi di metterli in difficoltà”

Queste le parole di coach Martino: “Ci ritroviamo di fronte un avversario di primissimo livello, con un roster profondo, esperto e soprattutto un nucleo consolidato che negli ultimi anni ha conquistato tanti trofei. Venezia ha dimostrato che, quando conta, sa essere squadra vincente. Per quanto ci riguarda, è un momento non semplice, ma questo è un motivo in più per dare il massimo e cercare di fare una prestazione dove, rispetto all’ultima gara, dovremo limitare il numero degli errori e soprattutto avere una gestione più regolare nell’arco dei quaranta minuti. Questa sarà una condizione indispensabile per pensare di mettere in difficoltà una squadra come la Reyer”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana