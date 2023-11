Venezia-Reggio Emilia, Priftis: “Concentrazione ed applicazione per tutti i quaranta minuti

Queste le parole di coach Dimitris Priftis alla vigilia: “Ci aspetta un impegno davvero tosto in trasferta, contro una delle squadre con potenziale maggiore dell’intera Serie A, dopo Milano e Bologna. Lo dico perchè Venezia abbina nel suo roster qualità e talento ad un alto tasso di fisicità ed atletismo. Per questo servirà una partita al meglio delle nostre attuali capacità per competere contro un avversario così esigente ed impegnativo, e dovremo farlo con concentrazione ed applicazione per tutti i quaranta minuti e non solo per alcuni tratti del match. Sarebbe sbagliato concentrarsi su alcune individualità, perchè la Reyer ha un organico profondo e tanti differenti atleti capaci di ergersi a protagonisti durante la partita. Dovremo essere bravi a controllare il ritmo di gara, fare un ottimo lavoro a rimbalzo e non concedere loro canestri facili da palle perse banali”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana