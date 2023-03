Venezia-Reggio Emilia, Sakota” Grande rispetto ma nessuna paura”

Queste le parole della vigilia di coach Dragan Sakota: “Ci apprestiamo ad affrontare un’altra sfida in trasferta in un campo molto difficile e contro una Reyer Venezia che, roster alla mano, è senza dubbio tra le squadre più attrezzate di tutta la Serie A. Lo dimostra il fatto che, al di là del campionato, stanno andando avanti molto bene in Eurocup. Non sarà una sfida facile per noi, ma la nostra mentalità non cambia: siamo in lotta e vogliamo provare ogni volta che scendiamo in campo a conquistare punti fondamentali nella lotta salvezza. Farlo per la seconda volta consecutiva in trasferta può essere per noi una grande opportunità da cogliere. Venezia ha un organico profondo e di livello assoluto, con un buon bilanciamento tra giocatori interni come Watt e Tessitori e atleti sul perimetro come Bramos o Granger, oltre ad un coach di successo come Spahija. Abbiamo grande rispetto per loro, ma nessuna paura: vogliamo giocarcela, fare una partita di personalità e cuore”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana