Venezia – Roma, De Raffaele: ”Sarà importante avere consistenza in difesa”

“E’ una partita importante per noi, perché giochiamo in casa e perché arriva una squadra che ci precede in classifica e che avrà voglia di far bene dopo l’ultima partita. La Virtus sta giocando una bella pallacanestro con giocatori di talento come Dyson, Jefferson e Buford su tutti, ma anche il “nostro” Tomas Kyzlink si sta dimostrando, come pensavamo, un giocatore di impatto nella categoria insieme ad Alibegovic.

Roma è una squadra che ama correre in contropiede, gioca ad alti ritmi e ha tanti punti nelle mani. Sarà importante avere consistenza in difesa per contenere le loro folate perché nei singoli il loro talento è di alto livello”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia