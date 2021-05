Coach Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa gara 1 del primo turno playoff contro Sassari. Il primo atto della serie è in programma al Taliercio giovedì 13 maggio alle 18.00. Diretta su Eurosport Player.

“E’ una serie che rievoca grandi ricordi, ma al di là di questo Sassari è una grande squadra costruita per vincere lo scudetto. Ha condotto un campionato molto simile al nostro, è composta da giocatori che ben conosciamo, ma che quest’anno sono stati implementati da due ottime prese, come quelle di Burnell e Bendzius. Una squadra che ha certamente tantissimo talento offensivo. Sarà molto importante secondo me in queste prime due partite ravvicinate non dico dosare le energie, ma per noi che arriviamo in una condizione non ottimale in tanti giocatori, ma capire come si svolgeranno le due partite dal punto di vista del dispendio energetico e dell’impegno, sapendo che nei playoff ogni volta è una grande sfida in cui nessuno si risparmia.

Credo che limitare tutte le loro bocche da fuoco sarà molto difficile, perché sono una squadra con tanti punti nelle mani. Cercheremo sicuramente di arginare la loro propensione a correre e per il resto dovremo essere molto attenti alle nostre cose perché abbiamo tante situazioni da tenere purtroppo monitorate. Certo che la posizione che abbiamo ottenuto e tutto il girone di ritorno mi soddisfa molto”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia