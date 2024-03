Venezia – Sassari, la presentazione del match con Nenad Markovic e Vasilis Charalampopoulos

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara al prossimo impegno: domenica, palla a due alle 17:30, Gentile e compagni affronteranno la Reyer Venezia. Un test importante dopo la bella vittoria sulla Virtus Bologna, ne è consapevole coach Nenad Markovic: “Ci proiettiamo verso la sfida con Venezia, sapevamo che dopo la pausa il calendario ci avrebbe fatto incontrare tre delle prime prime quattro squadre in classifica con Bologna, Venezia e Brescia. Dobbiamo tenere la stessa concentrazione e fare le cose che abbiamo fatto con Bologna, migliorando dove possibile. La sfida di domenica con Venezia rappresenta un buon test per vedere se possiamo giocare per 40 minuti con continuità, fuori casa contro una squadra molto competitiva e attrezzata”.

I sassaresi arrivano da una buona settimana di allenamenti: “Anche questa settimana abbiamo lavorato bene, con grande intensità ovviamente in un ambiente più sereno dopo la vittoria di domenica. I ragazzi sono bravi, portano in campo grande concentrazione e non devo essere un coach che li sveglia o li tiene in tensione. Con Venezia sarà una partita importante ma soprattutto un test per capire se possiamo dare continuità. Non è detto che si vinca ma rappresenta un grande test per noi da affrontare al massimo della concentrazione”.

Il lavoro come squadra è in crescita: “conosco bene le qualità individuali dei ragazzi, di Jefferson, Tyree, Charalampopoulos, ma il mio lavoro è fare in modo che le mettano al servizio della squadra: indirizzare i loro ego per fare le scelte migliori per tutto il gruppo e vincere”.

Anche Vasilis Charalampopoulos è consapevole del valore del match con la Reyer: “Quella con Virtus è stata una buona partita, dove abbiamo giocato molto bene con energia, costruendo buoni tiri e meritando la vittoria. Ora giochiamo fuori casa contro un’ottima squadra come Venezia, dovremo fare ciò che serve in una prova per confermare nei 40 minuti la continuità perché sono una squadra attrezzata per fare bene. Come è stato con Bologna dobbiamo sfruttare le nostre armi per compensare la differenza di stazza e fisicità, giocando con velocità e intelligenza”.

Coach Markovic ha trovato la chiave per far crescere la squadra: “Credo che la chiave sia stata lavorare con grande continuità nelle ultime settimane: ci siamo uniti, abbiamo alzato energia e aggressività. Questo sicuramente ha portato a una crescita da parte di tutti”.

Sassari, 08 marzo 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna