Venezia-Sassari, Spahija: “Partita molto difficile e complicata”

Un mese dopo l’ultima sfida casalinga l’Umana Reyer maschile torna di scena al Taliercio. Domenica 10 marzo alle 17.30 gli orogranata sfidano Sassari nel big-match della ventiduesima giornata.

La Reyer si presenta alla sfida con il terzo posto in classifica (15-6) insieme a Milano e Virtus Bologna mentre i sardi sono dodicesimi (9-12) e arrivano dal successo proprio sulle V-Nere.

Sono 53 i precedenti tra le due squadre, 16 soltanto nelle ultime 3 stagioni, complessivamente la Dinamo è avanti per 28-25.

Spissu, Tessitori e Brooks, da una parte, e Charalampopoulos, dall’altra, sono gli ex della gara che sarà come sempre speciale anche per il Presidente Federico Casarin, ex giocatore e capitano della Dinamo Sassari dal 1991 al 1996.

La partita sarà trasmessa su DAZN.

Neven Spahija

Come ogni partita del campionato anche quella di domenica sarà molto difficile e complicata. Noi vogliamo continuare ciò che stiamo proponendo ultimamente, ad eccezione della partita con Milano. La squadra sta bene, giochiamo bene in difesa e in attacco. Sassari è cambiata tanto da quando è arrivato Nenad Markovic, a partire dallo stile di gioco, con Jefferson che ultimamente produce molto di più per loro. Noi siamo preparati.

Uff stampa Umana Reyer Venezia