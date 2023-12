Venezia-Scafati, Spahija: “Dobbiamo metterci il cuore”

Sabato 9 novembre alle 19.30 l’Umana Reyer Venezia sfida la Givova Scafati per la decima giornata del campionato di Serie A. Gli orogranata cercheranno di tornare al successo al Palasport Taliercio per consolidare il terzo posto in classifica (6-3), in coabitazione con Napoli e Trento. I campani, invece, si presentano al match da undicesimi in classifica con Sassari e Pesaro (4-6).

Matteo Boniciolli debutterà sulla panchina di Scafati dopo aver sostituito in settimana Pino Sacripanti come head coach.

Neven Spahija

La competizione in Italia è dura e non esiste alcuna partita semplice perchè tutte le avversarie sono competitive, compresa Scafati. Abbiamo fatto tante cose brutte nelle ultime partite. Non parlo di vittorie e sconfitte, ma dell’immagine di una squadra seria e di essere professionisti. Quando entriamo in campo dobbiamo metterci il cuore. Abbiamo creato l’iniziativa Cuore Orogranata per far capire che se si gioca per questa squadra bisogna lottare. Dobbiamo allenarci nel modo giusto e mettere in campo una mentalità diversa dalle ultime due sfide. Contro Londra abbiamo fatto meglio, ma non abbastanza per superare una squadra così forte. Se vogliamo in futuro fare belle cose per società e tifosi dobbiamo essere migliori, soprattutto in difesa. Abbiamo già dimostrato in questa stagione, diverse volte, che possiamo vincere le partite grazie alla nostra difesa. Non possiamo giocare le partite ai 100 punti, non può essere una soluzione per me e per questa società. Siamo passati da due partite da 70 punti subiti a due da 100 e questa è colpa mia. Necessitiamo di cambiare subito questa mentalità.

Teddy Bear Toss

In occasione della sfida con Scafati la società ripropone l’iniziativa Teddy Bear Toss invitando tutti gli spettatori a portare un pupazzo di peluche e per contribuire a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati del nostro territorio.

Popolare da anni negli Stati Uniti, l’iniziativa prevede che gli spettatori, dopo il primo canestro su azione di una delle due squadre, lancino verso il campo pupazzi di peluche che poi verranno raccolti e consegnati in dono ai bambini. La società si impegnerà personalmente a distribuire per Natale i vostri peluche nelle strutture di accoglienza.

Invitiamo dunque tutti gli spettatori a presentarsi al palasport con almeno un peluche: partecipiamo numerosi!

Progetto “Lascia il Segno! Tifa e Taci – Anche le parole sono violenza”

Il Comitato Regionale Veneto in occasione delle gare che si disputeranno nelle prossime due settimane ha deciso di mandare un segnale forte in risposta ai recenti fatti di cronaca che hanno colpito il nostro movimento lanciando il progetto “Lascia il Segno! Tifa e Taci – Anche le parole sono violenza”.

Allenatori, giocatori, arbitri e spettatori saranno infatti chiamati a disegnare un segno rosso sul viso come segnale di solidarietà al giovane arbitro incivilmente offeso a Padova. All’inizio di ogni partita allenatori, giocatori, arbitri in campo e spettatori sugli spalti si abbracceranno per mandare un forte segnale.

Uff stampa Umana Reyer Venezia