Venezia sgambetta i Campioni d’Europa, l’Anadolu Efes cade al Taliercio

La squadra orograta, davanti a 3 mila spettatori batte i bi-Campioni d’Europa dell’Anadolu Efes, in una partita di livello top Europeo.

Clima da Eurolega per la sfida di stasera tra i bi-campioni d’Europa dell’Anadolu Efes e i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia.

I turchi di coach Ataman sono quasi al completo anche con i nazionali Polonara e Micic reduci dagli ultimi Europei, out per infortunio Larkin.

Coach De Raffaele invece è costretto a rinunciare al neo arrivato in laguna Spissu, oltre a De Nicolao per una botta alla testa nell’ultimo allenamento, out ancora Moraschini fino al 20 ottobre per i noti motivi

Quintetto Venezia: Granger, Freeman, Parks, Willis, Watt.

Quintetto Anadolu Efes: Beaubois, Micic, Clyburn, Polonara, Zizic.

PRIMO PERIODO

I primi due punti della partita sono orogranata e portano la firma di Willis. L’Efes fatica a trovare soluzioni con Venezia invece che trova in succession i canestri di Parks e Freeman. La tripla di Willis per il 9-2 costringe Ataman al primo time out con 6’47’’ dal primo intervallo. Granger mette in ritmo Watt, ma sul fronte turco si mette in gioco Micic che con un paio di giocate riavvicina i suoi grazie a due triple in successione di Polonara e Pleiss per il 16-15 con 3’41’’ sul tabellone. Cinque punti in fila di Beaubois portano avanti l’Efes sul 16-20 entrando negli ultimi due minuti. Ultimo possesso per Venezia con il tiro di Bramos che si spegne sul ferro per il 20-22.

SECONDO PERIODO

Micael Bramos scuote il Taliercio con una super schiacciata in penetrazione per il 22-24 dopo 2’ di gioco. Il capitano orogranata si ripete poco dopo con 2+1 per il nuovo vantaggio di Venezia. Esordio di Tessitori in casa orogranata che da il via ad un’azione perfetta per la Reyer chiusa con la tripla di Freeman per il 30-26 dopo quasi 4’ di gioco. Ottimo impatto del ”Tex” con De Raffaele che tiene il quintetto alto con le doppie torri. Si alza il livello in campo con le giocate di Freeman da una parte e Micic dall’altra per il 35-35 entrando negli ultimi 3’. Ancora Bramos con due triple di fila e una schiacciata di Parks provano a scavare un solco, ma i turchi rispondono colpo su colpo. Spettacolo al Taliercio con ancora Bramos protagonista. Ultimo possesso del primo tempo per gli orogranata, ma Brooks non riesce a concretizzare per il 47-42.

TERZO PERIODO

Ritmi subito alti fin dalla ripresa del gioco con Venezia avanti grazie alle giocate di Willis e Watt per il 56-47 dopo 4’. L’Efes prova a tornare a contatto con Clyburn e Micic per il 62-57 con 3’ dall’ultimo intervallo. L’Efes ora è solo Clyburn che riporta i suoi sotto i suoi, ma Venezia risponde ancora con Bramos dall’angolo. Ultimo possesso Efes che con Polonara chiude il terzo quarto sul 68-65.

QUARTO PERIODO

Ultima frazione in equilibrio con ancora Micic che prova a tenere a contatto i suoi sul 77-72 con 6’ sul tabellone. Momenti di ansia a metà del quarto per l’infortunio di Parks che con il suo urlo spaventa tutto il Taliercio. Dunston riporta a contatto i suoi sul -2 entrando negli ultimi 2 minuti. Gli orogranata subiscono il recupero completo con Micic che impatta sul 79-79 con 1’32’’ dalla sirena finale. Tripla di Bramos di qua e 1su2 per Micic e 82-80 con 1’ dalla fine. L’Efes ci prova, ma Venezia resiste con la “doppia” tripla di Clyburn che si spegne sul ferro.

Umana Reyer Venezia – Anadolu Efes 85-82

Parziali: 20-22; 47-42; 68-65.

MVP Basketinside: Micheal Bramos

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 5, Parks 7, Freeman 15, Bramos, 20, Sima 5, Granger 10, Chillo 1, Brooks 2, Willis, Minicleri, Watt 8. All.re De Raffaele

Anadolu Efes: Beaubois 8, Bryant 2, Clyburn 23, Arma, Tuncer, 5, Pleiss 3, Micic 19, Polonara 12, Dunston 3. All.re Ataman

Spettatori: 3.093