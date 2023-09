Venezia-Tortona, Ramondino: “Ci sarà una grande attenzione su di noi”

Poco più di ventiquattro ore al via della Serie A 2023/24 per la Bertram Derthona, che sarà opposta all’ambiziosa Umana Reyer Venezia nella 1° giornata del torneo. La partita è in programma alle ore 16.30 al PalaTaliercio.

A presentare l’annata che attende i Leoni è stato coach Marco Ramondino: “Questa è una stagione in cui ci sarà grande attenzione su di noi, per la Cittadella dello Sport, per la squadra che abbiamo assemblato, per la doppia competizione in cui saremo impegnati: credo pertanto che dovremo godere di ogni singolo momento di questo anno storico per la nostra realtà”.

Sulla gara di domani, il capo allenatore bianconero ha così commentato: “Come tante squadre del nostro campionato, inclusi i top team Milano e Virtus Bologna, Venezia si presenta al via della stagione con un roster profondamente rinnovato, ricco di talento e di potenziale fisico atletico. Si tratta di una formazione che gioca in modo molto intelligente per aprire il campo, avendo lunghi capaci di tirare da fuori e giocatori bravi nelle penetrazioni. La Reyer è abile nel giocare il pick’n’roll non solo con i centri, ma anche con i ‘4’ e i ‘3’ per sfruttare le proprie caratteristiche”.

uff.stampa derthona basket