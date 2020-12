Venezia – Trento, coach Tucci:” Chiediamo un extra sforzo ancora ai nostri giovani e alla panchina”

“Abbiamo grande rispetto per la formazione di Trento, non solo per la tradizione che ci ha visti avversari in diverse occasioni, ma anche per la squadra che hanno allestito quest’anno. Browne è una delle point guard più talentuose del campionato, un giocatore in grado di fare canestro da fuori e da sotto e una spina nel fianco per gli avversari. Puntiamo dunque a limitare le sue iniziative senza dimenticarci che nel ruolo c’è anche Forray che ha grandissima esperienza così come Pascolo. Trento ha, come ogni anno, giocatori molto interessanti soprattutto Sanders e Williams che stanno facendo un grande campionato. Il primo è un due/tre con grandissimo atletismo mentre Williams è un lungo che sta capeggiando la classifica dei marcatori di Trento con più di 16 punti a gara: è un atleta importante, mancino e sa correre il campo.

Trento ha una tradizione che la rende per noi un avversario sempre ostico, soprattutto perché affrontiamo anche questa partita, l’ennesima, in una situazione di emergenza che potrebbe essere addirittura più grande di quella che abbiamo avuto con Bourg. Per questo chiediamo un extra sforzo ancora ai nostri giovani e alla panchina che sarà importante per compensare chi non è ancora in forma”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia