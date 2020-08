Venezia – Treviso, De Raffaele:”La notizia più importante per noi, in questo momento, è tornare a giocare

“Finalmente si inizia, sono tanti mesi che aspettiamo di tornare a fare una partita ufficiale che abbia un valore e questa credo che sia la notizia più importante. Lo faremo anche con un po’ di tifosi, e anche questa è un’altra bella notizia. E poi noi giocheremo sei derby nel girone di Supercoppa, iniziando da quello con Treviso, quindi subito una partita impegnativa. Abbiamo avuto già occasione di incontrare i biancoblu, una squadra che mette in campo tanta energia e che gioca con molto desiderio e aggressività, con Logan che è sempre il solito giocatore che crea grandi grattacapi e con americani nuovi, ma di talento. E’ una squadra che pressa a tutto campo e gioca molto sulle linee di passaggio, molto fisica e dura. Comunque ripeto, la notizia più importante per noi, in questo momento, è tornare a giocare, in una competizione nella quale cercheremo di fare il nostro meglio”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia