Venezia-Treviso, Zanelli: “Mi aspetto un match molto fisico”

Uscita senza punti dalla lotta all’ultimo respiro contro l’EA7 Emporio Armani Milano, la Nutribullet Treviso Basket si prepara per il derby contro l’Umana Reyer Venezia, previsto per domenica 21 aprile alle 18.15 e valido per la 28° giornata di Serie A UnipolSai con diretta su DMAZ e DAZN. A tre turni dal termine, entrambe le squadre hanno estremo bisogno di punti, anche se per motivi diversi: Treviso Basket per proseguire nella lotta salvezza, Venezia per provare a riagganciare la coppia Bologna-Milano e preservare il fattore campo ai playoff.

La squadra allenata da coach Vitucci occupa la 14° posizione in classifica a pari punti con l’Openjobmetis Varese, a +2 sulla zona retrocessione occupata da Pesaro, a +4 invece sul fanalino di coda Brindisi. Dopo la striscia positiva di quattro vittorie, gli stop a Brindisi e contro Milano hanno rallentato la corsa della Nutribullet, che rimane comunque ancora padrona del proprio destino. Nel match d’andata disputato al Palaverde ad imporsi fu la Reyer per 77-82 nell’ultimo quarto, risultando glaciale dalla lunetta.

Sponda Reyer, gli uomini di coach Spahija arrivano come TVB da due sconfitte consecutive contro Virtus Bologna e Germani Brescia, ma occupano attualmente il 4° posto in graduatoria, distanti quattro punti dalle seconde Milano e Bologna, e allo stesso tempo hanno accumulato quattro punti di vantaggio sulla UnaHotels Reggio Emilia, ferma al 5° posto.

ARBITRI: Rossi, Valzani e Noce.

MEDIA: DMAX e DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: Tre gli ex in campo, tutti sponda orogranata: Amedeo Tessitori, Davide Casarin e Jordan Parks. Uno invece in panchina, coach Frank Vitucci, che ha svolto il ruolo di head coach della Reyer dal 1993 al 1996.

DICHIARAZIONI ALESSANDRO ZANELLI, CAPITANO NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Questa settimana ci siamo allenati al massimo usando l’energia derivata dalla partita contro Milano, un match da cui penso sia possibile trarre spunti positivi ma con dettagli assolutamente da migliorare. Ormai siamo praticamente a fine stagione, non c’è troppo tempo per pensare a quanto si è fatto di positivo o negativo, dobbiamo solo essere bravi a resettare per scendere in campo con energia e dare tutto quello che abbiamo, siamo padroni del nostro destino. Il derby è sempre una partita ancora più importante delle altre, e lo è anche per me da trevigiano ovviamente. C’è voglia di rivalsa dopo quanto successo all’andata, ci sono tante motivazioni per fare bene. Sarà una partita bella da vivere in campo e fuori per tanti motivi, che si giochi a Treviso o Venezia c’è sempre una grande atmosfera e non potrebbe essere altrimenti, ci presentiamo con il desiderio di tornare a casa con due punti che sarebbero fondamentali. Mi aspetto un match molto fisico contro una Reyer che vorrà fornire una grande prestazione dopo le ultime due uscite ed ulteriormente motivata dal derby. Per noi sarà fondamentale mantenere alta l’intensità nella nostra metà campo per esprimerci poi meglio in attacco. Venezia ha tanti punti di forza offensivi, quindi dovremo fare un grande lavoro in difesa per giocarci bene le nostre carte e provare ad uscire dal Taliercio con due punti che per noi significherebbero moltissimo”.

Francesco Maria Cernetti

Responsabile Stampa e Comunicazione