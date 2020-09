Venezia – Trieste, parla De Nicolao:”Servirà grande applicazione del game plan da parte nostra”

Quella di domani sarà una partita carica di adrenalina e siamo contenti di poterla giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. Certamente servirà grande applicazione del game plan da parte nostra, e dovremo mettere energia in campo per tutta la partita. Saranno inoltre importanti i dettagli: come sapevamo Trieste ha dimostrato di essere una squadra tosta che può competere per obiettivi importanti. Abbiamo grande voglia di tornare in campo perché ci teniamo a far bene e a regalare una serata di emozioni ai tifosi orogranata”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia