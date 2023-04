Venezia – Varese, Arcieri: “Dovremo fare le cose che sappiamo”

Le parole di Michael Arcieri in vista di Umana Reyer Venezia-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Veniamo da una settimana molto impegnativa a causa delle tre partite in otto giorni, ma siamo riusciti a giocare con un po’ di continuità e questo è un aspetto molto importante. Non ci sono pause dato che domenica affronteremo Venezia e poi, la prossima settimana, Scafati, altra squadra che sta giocando benissimo. Per quanto riguarda la Reyer, parliamo di una formazione fortissima che viene da sei vittorie consecutive; contro Brindisi abbiamo offerto una prova difensiva solida nel terzo quarto mentre in attacco abbiamo fatto girare molto bene la palla; ecco, se riusciamo a fare queste cose per bene e con concentrazione, facendo attenzione a non perdere palloni come nel primo tempo della sfida di mercoledì, allora avremo una possibilità».

UFF.STAMPA PALL.VARESE