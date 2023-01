Venezia – Verona, la presentazione con coach Ramagli

Derby veneto per la Tezenis Verona che domenica, palla a due alle ore 16:00, sarà impegnata al Taliercio contro la Umana Reyer Venezia (diretta Eleven Sports e Eurosport 2).

Per i gialloblù le ultime due partite hanno portato 4 punti preziosissimi per la classifica mentre Venezia arriva al match dopo essere stata sconfitta nell’altro derby veneto contro Treviso.

Coach Ramagli, analizzando il prossimo match, ha commentato: “Incontriamo un altro dei top team di questo campionato. Una squadra che sta occupando, in coabitazione, la quarta posizione. Credo che alla fine del campionato la troveremo a competere per le posizioni di prestigio. Qualche battuta d’arresto che c’è stata è molto legata al fatto che dopo tanti anni che hanno mantenuto un roster costantemente formato dagli stessi giocatori e quindi avevano delle abitudini ben consolidate, per la prima volta hanno fatto un’operazione di grande restyling sul gruppo con 9 giocatori nuovi e 4 confermati. E’ normale che il processo di adattamento anche ad una pallacanestro nuova all’interno del gruppo sia stato necessario. Questo è il motivo per il quale magari non sono con Tortona, in questo momento, a competere per la terza posizione ma la mia sensazione è che il processo di crescita sarà consistente nel girone di ritorno. Da un punto di vista motivazionale la troviamo in un momento particolare perchè arrivano dalla sconfitta di Treviso che, se fosse stata vittoria, avrebbe certificato il loro ingresso nella Final Eight di Coppa Italia quindi devono cercare in queste due gare almeno una vittoria. Li troveremo anche “arrabbiati” e sicuramente molto motivati, la partita che già presenta delle difficoltà oggettive sarà ulteriormente probante perchè troveremo una squadra che avrà bisogno di un risultato positivo.

Quello che dovremo chiedere a noi stessi è di essere consapevoli che queste squadre non ti perdonano niente. Abbiamo visto quanto la Virtus Bologna, nel momento che non hai concretezza in campo, ti possa dare un parziale che decida la partita. Era successo anche a Milano e nel secondo tempo contro Tortona. La costanza di rendimento e l’equilibrio con il quale dovremo giocare ci servirà a misurare il nostro livello di competitività sapendo che quando il livello viene perso queste squadre sono in grado di darti parziali importanti. Per essere competitivi laggiù, dovremo soprattutto avere una costanza di rendimento contro squadre di questo livello e di questa caratura che, in questo momento, hanno anche un alto livello di motivazione legato al raggiungimento di un obiettivo sportivo”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket