Verona, ecco Taylor Smith: “Pronto per una nuova sfida”

Presentazione ufficiale per Taylor Smith, questa mattina, presso la concessionaria Bendinelli di Verona, partner della Scaligera Basket.

Un appuntamento, dedicato ai media, aperto dal Vicepresidente Giorgio Pedrollo. “Smith è un giocatore che ci ricordiamo bene dai tempi di Ravenna, un atleta che magari non si nota tanto in campo ma che è in grado di fare la differenza all’interno della squadra tra rimbalzi, blocchi, punti e tanto altro. Ha maturato una grande esperienza in Europa crescendo molto nel rendimento personale, arrivando anche a giocare in competizioni continentali. Insieme ad Anderson, ma anche a Rosselli, può essere un collante importantissimo in eventuali momenti di difficoltà. La sua esperienza si vedrà anche sotto questo aspetto”.

Tanta esperienza nei campionato Europei e due campionati anche nella Serie A2 italiana, a Ravenna, Smith ha commentato: “Porto la mia esperienza maturata nelle passate stagioni, onestamente credo che il campionato italiano sia uno dei più difficili in Europa. Per me è una nuova sfida, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di affrontare grandi squadre come Milano, Bologna e Venezia. In questo primo periodo di preparazione stiamo lavorando molto bene, il ritiro in montagna ci ha aiutato a creare una buona alchimia di squadra. Questa sarà molto importante per la nostra stagione”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket