Verona, Holman aggregato al gruppo

Aric Holman si è aggregato al gruppo. L’americano della Tezenis Verona è arrivato questa mattina all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, con un volo proveniente da San Antonio con scalo a New York (Newark).

Holman, che ha raggiunto Verona in tarda mattinata, è stato subito sottoposto alle visite mediche di rito presso i Servizi di Medicina dello Sport dell’AOUI di Verona. Successivamente il trasferimento a Pinzolo per raggiungere i nuovi compagni di squadra in ritiro e scendere in campo per la prima seduta di allenamento con la maglia della Tezenis Verona.

Nella foto: Aric Holman con il Presidente Gianluigi Pedrollo e coach Alessandro Ramagli

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket