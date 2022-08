Verona, iniziato il ritiro di Madonna di Campiglio

E’ iniziato il ritiro di Madonna di Campiglio. La Tezenis Verona ha raggiunto lunedì sera la località trentina dove oggi, martedì, sono iniziati gli allenamenti fra Pinzolo e Carisolo. I gialloblù, alloggiati all’Alpen Suite di Madonna di Campiglio, proseguiranno nel programma di lavoro fino a domenica quando avrà luogo il primo scrimmage contro l’Aquila Basket Trento alle ore 18:00 (ingresso libero). Martedì i gialloblù hanno svolto una seduta fisica in pineta dalle ore 9:00 e, a partire dalle ore 17:30, al Palasport di Carisolo. Il programma, con doppie sessioni di lavoro giornaliere, proseguirà fino a venerdì. Solamente giovedì è in programma un singolo allenamento pomeridiano a partire dalle ore 17:00. Tutti gli allenamenti e l’amichevole con l’Aquila Basket Trento saranno a porte aperte.

Mercoledì raggiungerà il ritiro anche Aric Holman, in arrivo nella stessa giornata in Italia.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket