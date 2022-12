Verona-Pesaro, Ramagli: “La difesa unica strada”

La Tezenis Verona si prepara all’ultimo appuntamento casalingo del 2022. Domenica, al Pala AGSM AIM, sarà sfida contro la Carpegna Prosciutto Pesaro con palla a due fissata alle ore 19:30 (diretta Eleven Sports ed Eurosport 2).

Per entrambe le squadre il recente passato parla di una vittoria nell’ultima uscita: a Treviso per i gialloblù e in casa contro Varese per la formazione di coach Repesa.

Coach Ramagli, in avvicinamento al match, ha commentato: “Altra partita tosta, in casa, contro una squadra che sta facendo molto bene e che sta occupando la quarta posizione in campionato insieme a Varese e Trento. E’ curioso che nelle nostre sei partite in casa, compresa la prossima, abbiamo giocato contro la prima, la terza, quarta, quinta e sesta e la settima squadra del campionato. Quindi un percorso casalingo di partite complesse, di alto lignaggio, contro formazioni che stanno facendo un percorso di grande livello. Non è stato un percorso semplice quello che abbiamo avuto di fronte. Abbiamo bisogno di una vittoria, sappiamo che dobbiamo dare consistenza al risultato di Treviso cercando una vittoria in casa pur riconoscendo le qualità dell’avversario e del gioco che stanno esprimendo. Nonostante questo calendario molto probante, abbiamo bisogno di punti e per farlo dobbiamo appellarci al fattore campo. Qui abbiamo vinto solo alla prima giornata di campionato, abbiamo veramente bisogno di una vittoria casalinga contro una squadra che ha un attacco esplosivo e in grado di fare male in tanti modi. Non c’è altro modo, per batterli, se non quello di difendere. Quella è l’unica strada che dobbiamo percorrere per 40 minuti con costanza, resilienza, attenzione, concentrazione, durezza fisica e intensità. Non c’è altro modo. Per batterli bisogna difendere, non c’è altra strada da percorrere”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket