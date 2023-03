Verona, presentati Devin Davis e Giovanni Pini

Incontro con i media per i due nuovi gialloblù Devin Davis e Giovanni Pini, entrambi pronti al debutto stagionale davanti al pubblico di casa dopo la prima presenza a Brindisi.

Il General Manager, Alessandro Frosini, ha introdotto l’appuntamento con queste parole: “Devin Davis è un giocatore che da qualche anno calca parquet europei con esperienze in Grecia e Francia, questa stagione ha iniziato a Napoli prima di arrivare qui con noi. Nella prima gara ha già fatto vedere di che pasta è fatto e che caratteristiche ha, quelle che cercavamo per la nostra squadra: energia, difensivamente prestante, bidimensionale in attacco e presente a rimbalzo. Sarà importante per la nostra corsa salvezza. Giovanni è la terza volta che veste la nostra maglia, è stato uno dei protagonisti della promozione nella massima serie. Il coach aveva bisogno di un giocatore italiano che potesse dare, a livello difensivo, determinate cose e Giovanni era il giocatore migliore sul mercato che potevamo prendere. Conosce bene il nostro ambiente, purtroppo ha perso qualche giorno di allenamento per un problema alla spalla ma da ieri è stato recuperato al 100%”.

Devin Davis, sulle prime settimane vissute da giocatore della Tezenis, ha commentato: “Stiamo imparando a conoscerci giorno dopo giorno e stiamo imparando ad inserire sia me che Giovanni; abbiamo tutti l’obiettivo di vincere e di mettere tutto in campo per raggiungere il nostro obiettivo. Questo basket è molto veloce e mi trovo molto bene. Allenandomi con i ragazzi e anche guardando le statistiche ho notato questo aspetto perché siamo la seconda squadra per contropiedi nel campionato, penso che dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Il coach mi ha chiesto fin dal primo giorno di essere la versione migliore di me stesso. Di mettere in campo energia sia in attacco che in difesa e di dare tutto in campo”.

Giovanni Pini, tornato in gialloblù dopo la promozione dello scorso anno, ha aggiunto: “Sono molto contento di essere tornato a Verona, non pensavo neanche lontanamente ad inizio di questa stagione che questo potesse accadere. Quando c’è stato l’interessamento, ho subito espresso parere positivo. Sono emozionato per essere tornato e per la categoria; domenica ci aspetta una partita importante contro una mia ex squadra e a livello emotivo per me sarà molto speciale. Siamo una squadra, dal punto di vista tecnico, con caratteristiche definite e dal potenziale per giocarci la salvezza. Dal punto di vista emotivo i ragazzi hanno la consapevolezza di aver sprecato qualche occasione ma allo stesso tempo che hanno desiderio di non mollare”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket