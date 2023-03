Verona-Reggio Emilia, Sakota:” Gioco aggressivo da limitare in tutti modi”

Dopo la sosta per le squadre nazionali, torna la Serie A e la UNAHOTELS riparte dalla trasferta sul parquet della Tezenis Verona, in programma domani alle ore 17:00.

Così coach Sakota ha parlato, alla vigilia della sfida: “Questa pausa è stato uno spartiacque per noi anche a livello di calendario, nel senso che da ora in poi arriveranno tutti gli scontri diretti con i team che ricoprono una zona di classifica simile alla nostra. Abbiamo lavorato intensamente sia con l’organico ridotto che, nell’ultima settimana, con il ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive squadre nazionali. Ci stiamo preparando molto seriamente e con grande concentrazione, pensando a Verona, ma anche in vista di tutte le altre sfide che ci aspettano. Contro la Tezenis è una sfida indubbiamente di grande importanza anche perchè abbiamo perso contro di loro nella sfida d’andata. Non esistono squadre deboli in questa Serie A, indipendentemente dalla posizione in classifica. Verona ha buoni realizzatori, gioca in velocità e soprattutto, essendo prima per recuperi e terza per rimbalzi offensivi in tutta la Legabasket, ha un modo di giocare estremamente aggressivo che noi dovremo essere in grado di fronteggiare nel migliore dei modi”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana