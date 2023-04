Verona-Sassari, Bucchi: “Trasferta molto insidiosa”

By

Conferenza stampa di presentazione del match di domenica 2 Aprile alle 17 contro Tezenis Verona. Dopo sette vittorie consecutive la squadra di coach Bucchi cerca di allungare la grande serie positiva affrontando i veneti in piena corsa per salvarsi.

Analisi inizialmente affidata a coach Bucchi:

“Innanzitutto complimenti e in bocca al lupo alle ragazze! Verona sarà una partita difficile con una squadra che sta lottando per la salvezza, dovremo fare molta attenzione alla loro aggressività. Sarà una partita di grande coefficiente di difficoltà.

Siamo consapevoli che abbiamo davanti una squadra che ha tanti ragazzi di valore”

“Sono molto bravi nei rimbalzi e nelle palle recuperate, dovremo fare attenzione a 360°. È una squadra che ha dimostrato di essere competitiva e preparata, siamo sicuri che non sarà una gara semplice”

Per quanto riguarda gli infortuni?

“Abbiamo ancora qualche problema, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno. Anche domenica non saremo al completo, fortunatamente però abbiamo trovato un equilibrio ed è questa la nostra forza. Stiamo valutando quello che si potrà fare”

Lo stimolo in più dove si trova?

“Lo stimolo è quello di conservare la 4° posizione, continuare con le partite vinte e arrivare nel miglior posto in classifica. È un gruppo che sta dimostrando di avere gli stimoli giusti per affrontare ogni partita. Non ci siamo fatti mancare nulla, l’emergenza è ricorrente e i ragazzi sanno delle importanti responsabilità che hanno”

“Verona ha perso alcune partite ma tutte alla fine, la squadra ha talento, fisico. Sarà importante arrivare a fine partita lucidi e pronti ad affrontare l’ultimo quarto con ancora più energia”

Settimana ricca di elogi per lei, se lo aspettava?

“Ogni allenatore pensa di poter fare di meglio, gli elogi vanno divisi con tutti staff e tifosi, è per questo che domenica ho fatto andare in conferenza i ragazzi dello staff. Fanno piacere ma non devono distrarre”

Analisi poi affidata Ousmane Diop:

“Verona credo sia una squadra molto forte, lasciamo stare la classifica. Credo abbiano uno dei migliori playmaker, andare lì a Verona non sarà facile. Giocare fuori casa sarà dura, dovremo andare con la mentalità giusta. In allenamento non abbiamo mai abbassato il livello di intensità”

Ultimamente stai mettendo più energia in campo

“E’ una cosa che ho sempre avuto, ho sempre dato energia in campo, non lo faccio solo in questo momento”

Dal punto di vista fisico sei migliorato

“E’ un lavoro che sto facendo con Matteo Bioccolini, sapendo i difetti bisogna andare a perfezionarli, per esempio per me l’equilibrio e stiamo lavorando per migliorare”

Hai più convinzione dati gli ultimi risultati?

“Ho cambiato mentalità di come pensare dentro al campo, credo sia questa la differenza. Prima pensavo agli sbagli e questo mi fermava molto, ora invece cerco di non pensare all’errore”

Hai fatto molte prestazioni importanti ultimamente

“E’ una cosa che sta facendo tutta la squadra, diventa molto più facile quando tutti lavorano bene infatti ad ogni partita ci sono più protagonisti. Ti fa avere più fiducia, i compagni mi cercando molto più spesso. Io cerco di essere me stesso e di essere a disposizione della squadra”

Nazionale?

“Io ho sempre detto di voler giocare con il Senegal, è il paese da dove vengo. La priorità la dò al Senegal, ho sempre aspettato una loro chiamata. Se inceve mi dovesse chiamare l’Italia sicuramente ci farò un pensiero”

Avete affrontato diverse partite difficili ultimamente

“Noi è da 8 partite che appena torniamo nello spogliatoio diciamo che quella successiva sarà più importante. Dobbiamo continuare ad avere la mentalità giusta e credere in noi e in quello che facciamo ogni settimana”

I tifosi ti acclamano ogni volta che entri in campo

“Per me è un piacere, anche in strada incontro persone che fanno mi complimenti. Quando però entro al palazzetto penso solo a giocare alla partita e aiutare la mia squadra”

Sassari, 31 marzo 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna