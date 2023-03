Verona – Sassari, Ramagli: “Loro in grande forma fisica e mentale”

Nella 24^ giornata di campionato, la Tezenis Verona sarà impegnata nella sfida interna contro Banco di Sardegna Sassari. Palla a due domenica alle ore 17:00 (Diretta su Eleven Sports e Dazn). Dopo la trasferta sul campo di Varese, la Tezenis Verona torna a giocare davanti al pubblico di casa contro la formazione più in forma di tutto il campionato, reduce da 7 vittorie consecutive.

Nella conferenza stampa pre-gara, coach Ramagli ha commentato così il match: “Continua questo ciclo di ferro con Sassari che è la squadra, in questo momento, più in forma del campionato: è reduce da 7 vittorie consecutive e da 9 vittorie nelle ultime 10 partite giocate. È una squadra che ha cambiato volto nel momento in cui ha sostituito un giocatore che rappresentava il loro centro di gravità, il loro numero 5 titolare, che era molto forte, ma totalmente disfunzionale. L’hanno sostituito con un giocatore diverso, molto più di squadra, che ha dato a questo gruppo tante cose di cui avevano bisogno. La salute di questa squadra si riconosce dal fatto che nelle ultime 3 partite ha giocato senza due giocatori fondamentali, due titolari inamovibili, il loro playmaker e la loro ala piccola, ma paradossalmente il rendimento della squadra è addirittura salito. Questo fa capire quanto sia in salute la squadra, quanto sia connessa e soprattutto quanto sia pronta ad attingere energie fisiche, tecniche e anche caratteriali da tutti i giocatori disponibili. Il giocatore che più di ogni altro ha cambiato la propria stagione, ma soprattutto il proprio impatto all’interno della squadra, è Chris Dowe, che nella partita d’andata giocò contro di noi, ma dopo ebbe un momento di stop. Fu addirittura sostituito per motivi fisici, invece poi è diventato il capo giocatore, affiancandosi a Gerald Robinson, che queste stimmate le aveva già prima del suo infortunio. Con l’infortunio di Robinson, Dowe ha decisamente preso in mano le redini della squadra. È un giocatore che dimostra veramente queste qualità mentali e morali fondamentali per guidare una squadra e lui lo sta facendo con grande maestria. La squadra è allenata molto bene, è una squadra che ha grande equilibrio e grande aggressività, che ha dato anche un cambio significativo alla propria presenza difensiva e ha oggettivamente pochi limiti dal punto di vista difensivo. Queste qualità le ha piano piano implementate nel corso della stagione fino ad arrivare ad adesso dove è evidente che difensivamente hanno un impatto molto significativo. Dal punto di vista dell’attacco è una squadra che non ha mai avuto problemi, è matematicamente certificabile dalle statistiche. Ma è dal punto di vista difensivo che questa squadra ha cambiato completamente le proprie modalità, anche grazie e soprattutto a questo giocatore americano che gioca nella posizione di centro, che è completamente diverso da quello che c’era all’andata e che, insieme a Diop, forma una coppia di grande affidabilità, in termini di aggressività e di protezione del proprio canestro. La cosa che salta agli occhi non sono le 9 vittorie nelle ultime 10 partite, quanto gli scarti che questa squadra è riuscita ad ottenere in queste 9 vittorie, certificando un momento di grande forma non solo tecnica e fisica ma anche e soprattutto mentale, che li porta ad essere un cliente scomodo anche per la terza posizione. È vero che in questo momento Tortona li sopravanza di 2 vittorie, ma è anche vero che loro con Tortona hanno il 2-0 e quindi in un arrivo in volata potrebbero giocarsi qualche carta per agganciare il gradino più basso del podio. In questo momento sono quarti, ma con lo sguardo verso le posizioni superiori proprio perché hanno del margine da recuperare, ma anche quel 2-0 che in qualche modo ha un impatto significativo nella conformazione della griglia dei playoff che ci sarà a partire dal 7 di maggio”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket