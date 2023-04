Verona – Scafati, Ramagli: “Partita per noi fondamentale”

Dopo l’importante vittoria sul campo della Dolomiti Energia Trentino, domenica 23 aprile la Tezenis Verona ospiterà al Pala AGSM AIM la Givova Scafati, palla a due alle ore 17:30 (diretta su Eleven Sports e DAZN).

Coach Ramagli, nel consueto incontro con i media, ha commentato così l’importante sfida: “La partita è fondamentale, contro una squadra che ha delle caratteristiche molto precise, fatta di grandi attaccanti. È una squadra che ha grande impatto a rimbalzo sia nella metà campo offensiva, dove sanno prendere seconde opzioni che sono molto pericolose perché nelle mani spesso di giocatori che hanno capacità di concretizzarle, sia nella metà campo difensiva, dove sono una delle squadre più solide nel controllo del proprio tabellone. Ma soprattutto, la squadra è fatta di giocatori di grande esperienza, che hanno giocato ad altissimo livello internazionale, con tante apparizioni nelle competizioni internazionali più importanti. È una squadra che sa come si giocano partite di questo tipo, lo dimostra l’ultima parte di questo campionato, dove sono stati molto efficienti e competitivi; lo abbiamo visto anche nell’ultima partita giocata mercoledì contro la Virtus Bologna. Sarà un impegno molto significativo e complesso, dovremo essere molto bravi a cercare di limitare le loro bocche da fuoco che sono tante, ma, in particolare, c’è un giocatore che ha le capacità di cambiare le partite; abbiamo già visto nella partita di andata quanto David Logan riesca ad essere efficiente, soprattutto in certi momenti delle gare, con la sua capacità di essere decisivo negli ultimi 5 minuti delle gare. Avere una tenuta difensiva che possa limitare o per lo meno sporcare le percentuali delle loro bocche da fuoco dovrà essere il primo aspetto. Sarà poi fondamentale il controllo dei rimbalzi perché contro una squadra di questo tipo devi essere consistente nel concretizzare possessi difensivi e ficcante nel cercare seconde opportunità in attacco, pur sapendo che loro hanno questa capacità di controllare il loro tabellone. Sarà una partita complessa dal punto di vista tecnico, sarà fondamentale sia per loro che per noi, quindi in questi casi contano poco le statistiche, gli scontri diretti e quello che è stato l’andamento del campionato delle due squadre perché conta solo questa gara che è quella su cui sia noi che loro dovremo concentrare l’attenzione, dando tutto il meglio di quello che possiamo mettere sul campo”.

Coach Ramagli ha anche parlato dell’importanza dei tifosi gialloblù: “Ci hanno accompagnato per tutta la stagione, sia in casa che in trasferta. La partita di Trento è stata un esempio evidente, ci hanno spinto anche quando avevamo delle difficoltà. In questa annata abbiamo sentito molto vicino il pubblico di Verona. La cosa più importante è fare loro un ringraziamento: in questo campionato si è colto quanto la pallacanestro di alto livello mancasse a questa città e quanto le appartenga. A distanza di 20 anni rivedere la gente così affezionata e complice è una cosa che merita un grande ringraziamento”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket