Verona supera Treviso nel test di Castelfranco Veneto

Vittoria della Tezenis Verona contro la Nutribullet Treviso nell’amichevole giocata a Castelfranco Veneto.

85-89 il risultato finale in favore dei gialloblù che chiudono in maniera positiva la seconda settimana di sosta del campionato.

8 i giocatori a referto per la Tezenis Verona che nell’occasione ha dovuto fare a meno di Casarin e Bortolani, impegnati con la nazionale italiana, Ferrari, alla Next Gen, e Pini, out per una contusione alla spalla sinistra.

La Tezenis chiude il primo quarto con 10 punti di vantaggio (32-22); una prima frazione ad alta intensità, chiusa con ottime percentuali al tiro (78% da due punti, 67% da tre punti). Treviso chiude a proprio favore il secondo parziale, rimettendo tutto in parità alla sirena di metà match (47-47). La gara si fa equilibrata nel terzo quarto con la Tezenis che chiude a proprio favore con 3 punti di vantaggio, sul 64-67 raggiunto proprio sulla sirena con la tripla di Cappelletti.

Ultimo quarto ancora con grande equilibrio in campo. La schiacciata di Davis conferma il vantaggio gialloblù (68-71) che viene certificato dal canestro di Johnson (70-73). Dopo lo strappo confezionato da Sanders e Cappelletti, (72-78), Treviso recupera fino a -1 (83-84). Ultimi 30 secondi ad alta tensione: Udom mette la tripla e due liberi fondamentali. Finisce 85-89.

Liam Udom è stato premiato MVP dell’incontro.

Nutribullet Treviso – Tezenis Verona 85-89

Nutribullet Treviso: Banks 13, Iroegbu 9, Pellizzari, Tadiotto 4, Ellis 18, Zanelli 13, Vettori, Sorokas 10, Faggian 5, Scandiuzzi 2, Invernizzi 11. All. Nicola

Tezenis Verona: Cappelletti 10, Smith 11, Johnson 18, Davis 6, Rosselli 6, Anderson 5, Udom 20, Sanders 13. All. Ramagli

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket