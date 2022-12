Verona – Tortona, le parole di coach Ramondino

By

Poco più di 24 ore al via di un nuovo appuntamento in trasferta del campionato della Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Tezenis Verona in programma domani, sabato 3 dicembre, alle ore 18 all’AGSM Forum di Verona.

A presentare le qualità dei prossimi avversari dei bianconeri è stato coach Marco Ramondino: “Verona gioca molto bene in attacco, ha una ottima capacità nel muovere la palla e trovare soluzioni, ha fatto diverse partite ad alto punteggio e può scendere in campo con quintetti diversi, uno più classico con Taylor Smith bravo nel giocare il pick’n’roll e vicino al ferro, e uno differente con Holman, capace di tirare da fuori e mettere palla a terra. Inoltre Sanders, Bortolani e Anderson sono ottimi tiratori, e credo che il potenziale offensivo portato da Bortolani e l’equilibrio dato da Sanders siano qualità importanti per una neopromossa che sta cercando nuovi equilibri dopo gli addii di Imbrò e Selden”.

“Giocare in trasferta – prosegue il capo allenatore bianconero – richiede sempre giocare con intensità e consapevolezza dei momenti partita. Verona può accendersi ed esaltarsi in casa, per cui sarà importante limitare questi momenti e giocare in modo solido. Questo è stato uno dei nostri limiti nella prima parte di stagione, vediamo se progrediamo da questo punto di vista”.

In chiusura, coach Ramondino ha parlato di Jamarr Sanders: “Jamarr è un giocatore che resterà per sempre nella storia del nostro Club, per cui mi fa piacere incontrarlo di nuovo e così presto”.

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la trasferta di Verona.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA