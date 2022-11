Verona-Trento, Ramagli: “Sarà una partita tosta”

6^ giornata di Serie A UnipolSai per la Tezenis Verona che domenica, palla a due alle ore 17:30, sarà impegna al Pala AGSM AIM contro la Dolomiti Energia Trentino (diretta su DMax e su Eleven Sport).

Coach Ramagli, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha commentato: “Trento è una squadra difensivamente molto solida, soprattutto sul perimetro, anche utilizzando copiosamente cambi difensivi e di fatto è una delle migliori quattro-cinque difensive del campionato. E’ una delle squadre con grande impatto al rimbalzo, la miglior squadra nel controllo dei propri tabelloni e soprattutto con grande capacità di andare a rimbalzo con tutti i giocatori: hanno 6 giocatori che prendono più di un rimbalzo d’attacco a partita e in questo senso il loro centro, Atkins, è il miglior interprete. Una squadra che ha fatto un cammino in campionato molto regolare; ha perso a Tortona una gara molto stretta contro la capolista, poi ha vinto in casa contro Treviso e Scafati, vincendo poi a Varese e perdendo a Sassari. Sono molto solidi e noi dovremo offrire una prestazione molto fisica e competitiva a rimbalzo. Dovremo essere in grado di scardinare una difesa molto performante soprattutto sul perimetro grazie alle qualità di alcuni interpreti dell’uno contro uno difensivo, ma anche la capacità di usare in maniera molto efficace i cambi difensivi soprattutto quando giocano le due ali forti contemporaneamente. Una partita tosta e complicata, dovremo interpretare la gara con grande attenzione e intensità perché questo è un elemento fondamentale per riuscire a preparare i presupposti per una vittoria. Abbiamo bisogno di vincere e per farlo abbiamo bisogno di essere molto competitivi su tutti i dettagli a cui ho fatto riferimento”.

UFF.STAMPA SCALIGERA VERONA