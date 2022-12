Verona-Trieste, la presentazione del match con coach RamagliVerona

La Tezenis Verona si prepara alla prima sfida del 2023 con la gara in programma il 2 gennaio al Pala AGSM AIM contro la Pallacanestro Trieste (palla a due alle ore 20:30).

I gialloblù, dopo la vittoria sul campo di Napoli, e Trieste, che arriva dal successo su Trento, arrivano alla sfida a quota 8 punti in classifica a pari di Treviso e Napoli.

Coach Ramagli, in avvicinamento al match, ha commentato: “Partita importante contro una squadra della nostra fascia di classifica che viene dopo una vittoria in trasferta, ora dobbiamo dare valore al risultato ottenuto contro Napoli. Trieste è una squadra costruita sul grande impatto del trio di giocatori esterni americani, probabilmente il più prolifico di questo campionato accompagnato da due giocatori funzionali dentro l’area, con un giocatore più duttile e uno più interno e protettivo. Hanno una panchina di giocatori italiani che stanno dando il loro contributo; è chiaro che averla arricchita con un giocatore importante come Ruzzier dà una profondità maggiore soprattutto alla rotazione degli esterni e il recupero di Lever è importante per avere un adeguato impatto anche negli interni. Stanno facendo un buon campionato, soprattutto in trasferta hanno sempre giocato partite solide e le sconfitte sono arrivate con squadre di prima fascia come Virtus e Milano e in volata a Varese. Poi hanno fatto due colpi esterni a Reggio Emilia e Napoli, esattamente come abbiamo fatto noi, è quindi una squadra che per certi versi ci assomiglia: per numero di possessi, per il modo di giocare, per il coinvolgimento dei giocatori in certe situazione. Squadra di pick and roll che più di ogni altra utilizza il blocco sulla palla per creare gioco e per creare vantaggio ai giocatori che poi devono chiudere quei vantaggi. Ci vuole grande solidità e grande capacità di contenimento dell’uno contro uno dei giocatori perimetrali che sono abilissimi a trovare punti attaccando l’area e anche trovando qualità nel gioco perimetrale”.

La Tezenis completerà la preparazione al match con l’allenamento in programma domenica 1 gennaio che si svolgerà a porte chiuse.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket