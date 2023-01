Verona-Trieste, la sala stampa: le parole di coach Ramagli

Coach Ramagli, al termine della gara vinta contro Trieste, ha commentato: “Vittoria meritata, costruita prendendo un pezzetto da ciascuno dei giocatori. Chiunque è entrato ha dato una mano, è quello che abbiamo bisogno. La cosa più importante è che nella seconda metà della partita abbiamo avuto un impatto difensivo migliore, al di là della differenza di punti che è marginale in termini strettamente numerici. Secondo me abbiamo fatto meglio, anche in termini di lucidità: quindi una vittoria meritata e importante. Come vedete non si ferma nessuno, tutte le squadre sono combattive e riescono a fare delle vittorie importanti. Mantenere la testa fuori dall’acqua e portare a casa punti come quelli di questa sera ha un peso specifico importante per lavorare meglio e con più condizione, per fare le cose con un briciolo in più di serenità che chiaramente quando sei a rincorrere in fondo è tutto più complicato. Questa vittoria ci aiuta molto, abbiamo altre due partite per chiudere il girone di andata e abbiamo bisogno di portare a casa dei punti costantemente perchè nessuno cede le armi e tutti sono pronti ad essere combattivi. Esserlo per primi, davanti al nostro pubblico, è qualcosa che ha valore altrimenti ti entrano in testa mille pensieri. Vincere questa sera dà serenità e tranquillità per lavorare bene durante la settimana, cosa che abbiamo fatto bene in questo periodo in questo periodo di festa durante il quale abbiamo portato a casa due risultato importanti”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket