Verona-Varese, Woldetensae: “Contro la Tezenis dobbiamo giocare il nostro basket”

Le parole di Tomas Woldetensae in vista di Tezenis Verona-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Stiamo attraversando un periodo positivo e ciò ci rende particolarmente felici ed ottimisti per il proseguo del campionato; ci sentiamo pronti ad affrontare ogni tipo di squadra e Verona, che incontreremo domenica sera, non è da meno. Dobbiamo affrontarla con la stessa grinta che abbiamo messo nelle gare precedenti giocando la nostra pallacanestro fatta di velocità, attenzione difensiva e rapide transizioni offensive; ci dobbiamo concentrare esclusivamente su di noi per riuscire ad avere la meglio. La nuova metodologia di lavoro? Avendo giocato in USA personalmente posso dire di essere abituato allo stile “americano” anche se a Virginia lo stile di allenamento è più vicino a quello “europeo”. Ad ogni modo, provare cose nuove aiuta sempre a stimolarsi e a conoscere meglio tutte le sfaccettature della pallacanestro. Ci aspettavamo un inizio così? Sicuramente siamo andati oltre le aspettative che c’erano e ne siamo fieri anche perché riuscire ad andare controcorrente è sempre stimolante; lo testimoniano i tantissimi tifosi che sono venuti al palazzetto a vederci nelle nostre ultime uscite».

