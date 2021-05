La Virtus Segafredo Bologna ha emulato Brindisi – squadra che affronterà in semifinale – chiudendo la serie contro Treviso in gara-3 dopo un’accesissima sfida tra David Logan ed Alessandro Pajola, alla sua miglior partita in carriera chiusa con 25 punti e 7 assist con 6/7 dall’arco.

Il “Professore” della De’ Longhi si è reso protagonista di una sequenza di triple soprattutto a fine secondo quarto, quando ha portato la sua squadra al massimo vantaggio sul +15 di metà gara.