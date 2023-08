Virtus Bologna, Baraldi: “I nostri tifosi sono al centro della campagna abbonamenti”

Presso la sala stampa di Casa Virtus Aflasigma, il CEO di Virtus Segafredo Bologna Luca Baraldi ha introdotto la Campagna Abbonamenti 2023/2024 “FIERI DI ESSERE BOLOGNA” che aprirà lunedì 28 agosto alle ore 10.00.

“Oggi inizia davvero la nuova stagione, con la squadra che si radunerà questo pomeriggio.

Non essendoci i diritti tv nel basket gli abbonati sono per noi fondamentali. Per questo motivo la campagna abbonamenti di quest’anno è stata improntata per agevolare i vecchi abbonati che hanno sempre creduto in noi, sperando di attirarne di nuovi e creare un circolo virtuoso continuo. Inizieremo con 5 partite al Paladozza ma rispetto all’ anno scorso abbiamo un mese in meno, per poter ospitare poi più persone alla Segafredo Arena. Ci aspettiamo di vedere il Paladozza pieno di entusiasmo anche perché le prime partite di Eurolega al Paladozza saranno fondamentali per fare punti contro squadra con cui ci giocheremo la stagione.

Abbiamo deciso di bloccare il prezzo per gli abbonati, quindi i prezzi nuovi sono stati ritoccati in base anche al feedback dei tifosi. Abbiamo analizzato il mercato, le maggiori società sportive hanno alzato il prezzo degli abbonamenti per coprire il caro energia, nel calcio per esempio. Abbiamo anche cambiato il metodo di ticketing, cambiando il prezzo del biglietto per compararlo allo spettacolo offerto. Ci siamo concentrati sulle famiglie, aprendo alle agevolazioni di prezzo anche ai componenti del nucleo familiare dei vecchi abbonati. Abbiamo introdotto anche un abbonamento solo campionato, dopo aver ascoltato le necessità della nostra tifoseria: molte persone che hanno l’abbonamento solo Eurolega non sono residenti stabili a Bologna, e quindi l’abbonamento per il Campionato va a specchio rispetto a quello dell’Eurolega. Abbiamo introdotto anche la “Virtus Tribù”, creando uno spazio apposito in Arena per le famiglie. Abbiamo alzato anche l’età dell’agevolazione di prezzo fino agli under 21. Lo scorso anno c è stato anche un boom di finanziamenti grazie alla partnership con Avvera e quest’anno vogliamo invitare i tifosi a usufruire di queste agevolazioni, poiché la Virtus coprirà il 5% per dare ai tifosi l’interesse zero. Ringrazio anche Eurolega, sottolineando che la nostra Arena è sempre piena dal 70% in poi e con prezzi congrui ai piani di sviluppo eccellenti che l’Eurolega sta attuando. Il budget quindi salirà in base ai ricavi, noi siamo un azienda che deve vivere di luce propria, questo è il mio lavoro e non si può vivere grazie alla generosità di un solo azionista. La campagna abbonamenti quindi segue questo solco, considerando anche che noi non siamo ancora soci di Eurolega e non abbiamo fatto investimenti smodati come altri. Quest’anno quindi sono i tifosi, non i giocatori, ad essere al centro della nostra campagna abbonamenti.”

Virtus.it