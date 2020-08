Virtus Bologna, Baraldi: in mattinata tamponi a tutti i giocatori e alle persone attorno alla squadra

A seguito della nota pubblicata nella giornata di ieri dal Club, l’amministratore delegato Luca Baraldi ha dichiarato quanto segue:

“Abbiamo fatto subito un comunicato e oggi tutti si sottoporranno ai tamponi. Per ragioni di privacy abbiamo deciso di non rendere noto l’identità della persona che è rimasta contagiata, ma stiamo seguendo tutte le indicazioni che ci vengono date dai diversi protocolli. Ho l’impressione che dovremo imparare a convivere con questo tipo di situazioni ed è per questo che non vedo motivi per cui la squadra non debba partire in ritiro venerdì con destinazione Folgaria dove ci aspettano. Noi ci stiamo attenendo alle regole. Questa mattina verranno svolti i tamponi ai giocatori e a tutte le persone che orbitano attorno alla squadra. In serata decideremo come muoverci in base agli esiti previsti. Venerdì in base ai giocatori che partiranno per il ritiro si saprà se tra di loro ci sono positivi che devono rimanere in quarantena. Stiamo affrontando la questione con serenità e con professionalità. Eravamo coscienti che poteva esserci questa eventualità e non siamo impreparati nell’affrontarla”.

