Virtus Bologna – Brescia: la presentazione con coach Banchi

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia. Palla a due domani, lunedì 20 novembre, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena (Bologna).

Diretta: DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno.

ARBITRI: BEGNIS R. – BONGIORNI A. – NOCE S.

Indisponibili: Achille Polonara e Jordan Mickey.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, lunedì 20 novembre, dalle ore 18.30.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida con Brescia: “La gara di lunedì ci riserva Brescia con cui condividiamo, attualmente, il vertice della classifica, a conferma del fatto che si tratti di una compagine molto ben strutturata ed organizzata, capace di avere fino ad oggi un percorso netto nelle gare in trasferte. Ciò che caratterizza la loro squadra è certamente la profondità d’organico e l’efficacia dei diversi quintetti che coach Magro può alternare in campo proponendo un basket molto dinamico, equilibrato ed efficace, testimoniato dai cinque giocatori in doppia cifra e da numeri offensivi e difensivi che ne attestano l’attuale momento di forma. Usciamo da questo secondo doppio turno di EuroLeague con la conferma che dovremo esprimere un basket collettivo ed altamente qualitativo per riuscire a valorizzare appieno il nostro potenziale contro avversari di tale spessore.”

