Virtus Bologna – Brindisi, Diana: “Vogliamo riscattare la doppia sconfitta di EuroLeague”

Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi. Palla a due domani, domenica 27 novembre, ore 18.10, Paladozza.

Diretta Canale 9, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: Sahin, Di Francesco, Galasso.

Indisponibili Toko Shengelia, Leo Menalo ed Awudu Abass.

La biglietteria di via Graziano (Paladozza) sarà aperta domani, domenica 27 novembre, dalle ore 15.30.

Le parole dell’Assistant Coach Diana alla vigilia della sfida con Brindisi: “Affrontiamo la terza gara della settimana, anzi, la quarta se consideriamo la trasferta di domenica scorsa a Trento, dovremo dare fondo a tutte le energie rimaste contro una squadra molto fisica ed atletica come è Brindisi. Hanno tante frecce nel loro arco, due guardie come Reed e Bowman, e come cambio dalla panchina Mascolo che ben conosciamo dallo scorso anno, un tre come Burnell abile sia dentro l’area in post-basso ma anche affidabile da tre punti, due quattro perimetrali Etou e Mezzanotte ed infine Perkins, uno dei centri più prolifici della LBA. Dovremo mettere grande attenzione a livello difensivo, essere pronti a proteggere l’area, a tenere in uno contro uno, sono la squadra che va più in lunetta di tutta la Serie A. Diciamo che le chiavi del nostro match saranno la responsabilità individuale che andrà messo negli uno contro uno e la collaborazione difensiva nel proteggere l’area e garantirci anche la lotta ai rimbalzi. Veniamo da due sconfitte consecutive in Eurolega dove però abbiamo dimostrato di essere competitivi, e questo è importante. Scendiamo in campo domani con la voglia di riscattare queste due sconfitte, cercando di mantenere l’imbattibilità in campionato.”

