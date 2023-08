Virtus Bologna, Cacok: “Il supporto della città è straordinario, porto fisicità e punti in area”

By

Devontae Cacok è uno dei volti nuovi della Segafredo. Il centro statunitense si è subito dimostrato entusiasta durante il giorno del raduno: “Penso che il supporto dei tifosi sia pazzesco, davvero speciale. Sono qui solo da pochi giorni e vedere il supporto che la città ha per noi è davvero straordinario. Sono emozionatissimo di poter giocare davanti a questo pubblico, dare tutto quello che ho e divertirmi. Uno dei miei obiettivi è aiutare il più possibile a vincere le partite, che è la cosa più importante. Qualsiasi cosa mi chieda il coach, vorrei dare il massimo per aiutare. Penso di portare fisicità alla squadra, solidità, punti all’interno dell’area. Vorrei continuare a migliorare, aiutare i miei compagni ed essere un ottimo compagno di squadra. È il tipo di persona che sono e vorrei continuare ad esserlo, vorrei vincere più partite possibili. I primi giorni di allenamento? Sta andando tutto benissimo, ho dei compagni di squadra fantastici, persone stupende. Sono molto alla mano ed è semplice legare con loro. Oggi è il primo allenamento in cui avremo la possibilità di giocare di più e potremo iniziare a conoscere i nostri stili di gioco insieme. I miei compagni sono fantastici, mi aiutano molto e sono persone stupende.”

Devontae Cacok è un “prodotto” di UNCW, Università Americana che ha formato anche un altro giocatore passato in bianconero, Blizzard: “È pazzesco. Quando ho firmato (Brett) mi ha scritto proprio lo stesso giorno, gli ho detto “andrò a Bologna”. Il fatto di essere stati entrambi in luce a UNCW e poi venire a giocare qui nello stesso club è incredibile. Sono emozionato e vorrei fare bene come lui!”

