Virtus Bologna, ecco i numeri di maglia

Nuovo anno e nuovi numeri di maglia per i nuovi acquisti della Virtus Segafredo Bologna maschile che si affaccia alla stagione 2022/2023. Per alcuni la scelta del numero di maglia rappresenta una scelta di cuore, per altri una scelta scaramantica, per altri ancora, a volte, non c’è nessun particolare significato.

Ed ecco allora i numeri di maglia scelti dai giocatori bianconeri: nessun cambiamento per coloro che già vestivano la canotta delle V nere nella passata stagione. Novità, invece, che riguardano ovviamente gli ultimi arrivati. Numero 7 per Ismaël Bako, che non avendo la possibilità di scegliere il suo solito numero (il 21 che è di proprietà di Toko Shengelia) ha virato sul 7, numero preferito della sua fidanzata. Scelta di cuore anche per Iffe Lundberg, che ha scelto il 19, data di nascita di suo figlio Jamie, nato il 19 dicembre 2019 appunto. Numero 24 per Leo Menalo, in onore di Kobe Bryant. Nessuna significato particolare, invece, per il numero 25 scelto da Jordan Mickey. Infine Semi Ojeleye, che ha scelto il numero 37: lui, selezionato al Draft alla numero 37, con questa scelta ad ogni step della sua carriera vuole ricordare da dove ha iniziato.

