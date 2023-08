Virtus Bologna, giornata di visite mediche per Bruno Mascolo e Davontae Cacok

By

Pochi giorni separano la Virtus Segafredo Bologna al raduno e al conseguente saluto dei tifosi per l’inizio della stagione 23/24.

I neo acquisti delle V Nere Bruno Mascolo e Davontae Cacok sono stati tra i primi ad arrivare in città per svolgere le visite mediche di rito presso la Clinica Privata Villalba, Official Sponsor, e presso il centro Isokinetic di Bologna, Medical Partner di Virtus Segafredo.

I due giocatori verranno infine presentati alla stampa nel corso della prossima settimana

virtus.it