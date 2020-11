Valutazioni cliniche e strumentali per Stefan Markovic nella giornata odierna ed in seguito all’infortunio al gomito occorso nella partita di ieri contro Reyer Venezia. Gli esami non hanno evidenziato grosse criticità. Il giocatore svolgerà 3/4 giorni di fisioterapia con lo Staff medico di Virtus Pallacanestro Bologna e la supervisione di Isokinetic, a seguito dei quali sarà rivalutato il rientro in gruppo.

Ufficio Stampa Virtus Bologna