Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. comunica che Kyle Weems, a seguito di un problema muscolare riscontrato nella serata di ieri, non sarà disponibile per la partita odierna con Trento. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado all’adduttore breve e i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

Come comunicato in precedenza, non sarà della partita Amedeo Tessitori la cui risonanza magnetica ha evidenziato una contusione ossea del piatto tibiale esterno del ginocchio sinistro guaribile in circa 30 giorni. Il lungo virtussino sarà sottoposto periodicamente ad esami di controllo per valutare i tempi per la ripresa agonistica.

Ufficio Stampa Virtus Segafredo Bologna