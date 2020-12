Virtus Bologna, il debutto di Marco Belinelli è fissato per il big match contro Olimpia Milano

La data per il debutto stagionale di Marco Belinelli in LBA era già fissata per il 27 dicembre contro Milano, ma la Virtus Segafredo Bologna voleva provare a dargli qualche minuto anche nell’ultima gara di EuroCup, martedì contro Andorra.

Per una questione di regolamento – spiega il Corriere di Bologna odierno – il giocatore può essere tesserato per la manifestazione europea solo dopo la fine della prima fase. Il suo debutto sarà quindi nelle Top-16.

Resta però confermato il suo debutto stagionale per il 27 dicembre nel big match di LBA tra Virtus Segafredo Bologna e A|X Armani Exchange Olimpia Milano. La partita sarà trasmessa alle ore 17.15 sia su Eurosport sia su Rai Due.