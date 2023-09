Virtus Bologna, le parole di coach Banchi: “Vogliamo giocare una pallacanestro convincente”

EA7 Emporio Armani Milano vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, sabato 23 settembre, alle ore 18.00 – Pala Leonessa A2A (Brescia)

ARBITRI: Giovannetti, Grigioni. Valzani.

DIRETTA su Dazn, Eurosport 2 e Radio Nettuno Bologna Uno.

INFO BIGLIETTI

Alla vigilia della sfida di Supercoppa contro Milano ha parlato coach Luca Banchi: “C’è grande attesa per questo esordio ufficiale, Milano richiama sicuramente un fresco ricordo della ultima serie di finale playoff scudetto. Noi dovremo presentarci con un organico competitivo e preparato pur nella straordinarietà della situazione, con pochi allenamenti al completo alle spalle ma con la volontà di regalare subito una prestazione soddisfacente ai nostri tifosi. Milano si presenta ancora una volta con una squadra competitiva e profonda, dovremo essere pronti a tenere testa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Per noi è stato un precampionato all’insegna dei cambiamenti ma ora vogliamo essere pronti per questa prima uscita, giocando una pallacanestro convincente grazie anche all’entusiasmo che questo gruppo sembra avere, con il desiderio di essere protagonisti in un appuntamento importante come la Supercoppa.”

