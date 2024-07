Virtus Bologna, le parole di Hackett: “Ripartiamo da uno spogliatoio solido e dall’entusiasmo dei nostri tifosi”

Daniel Hackett, nella mattina di ieri mercoledì 10 luglio in collegamento con Sky Sport, è stato ospite della trasmissione “Guten Morgen Euro”.

Tanti i temi trattati, tra qui il risultato dell’Under 17 del virtussino Matteo Accorsi e le congratulazioni al compagno di squadra Cordinier per la convocazione con la Nazionale francese: “La medaglia d’argento dell’Under 17 rappresenta sicuramente un bel segnale, un qualcosa di importante per il futuro che dà sicuramente speranza. Per quanto riguarda l’Olimpiade ho scritto ad Isaia (Cordinier), gli ho fatto i complimenti e le congratulazioni per la convocazione in Nazionale”.

Al termine del collegamento anche un pensiero sulla prossima stagione, che vedrà Virtus Segafredo impegnata per la terza consecutiva in EuroLeague: “Ci aspetta una bella maratona, ma penso che poter disputare un altro anno di EuroLeague per Virtus e per Bologna sia un fatto di grande onore, di gioia e allo stesso tempo di grande sacrificio. Ci attende una stagione lunga, sicuramente siamo consapevoli che ripartiamo da uno spogliatoio solido, dall’entusiasmo dei nostri tifosi, da una Società forte ed ambiziosa, tocca a noi giocatori gestire tutto quanto nel miglior modo possibile, provando ad entrare nella post-season europea, come abbiamo fatto lo scorso anno, e cercando di fare risultato anche in Campionato”.

