Virtus Bologna, le prime parole di Mickey e Ojeleye

Semi Ojeleye ha parlato per la prima volta ai microfoni di Virtus TV.

Subito impressionato dal primo giorno di raduno: “È stato pazzesco vedere i tifosi in palestra e percepire quanto amino la squadra, essere così presenti prima ancora che cominci la stagione, ci spinge ancora di più a raggiungere i nostri obbiettivi sapere che ci supportano già. È una bellissima sensazione. Non posso dire di conoscere già i miei compagni ma a dire il vero Kyle ha giocato con mio fratello alla high School quindi è una coincidenza curiosa che non sapevo. Avremo occasione di conoscerci bene.”

“Gli obiettivi per la stagione? Il mio obiettivo è vincere. Voglio vincere il più possibile. Vincere ogni partita che giocheremo e se ci concentreremo su questo ogni singola partita sarà un ottima stagione.”

Da pochi giorni qui a Bologna ma già a suo agio in Italia: “Ho imparato già qualche parola, buongiorno, buona sera, buona notte, ciao, arrivederci, ci vediamo dopo, ci vediamo domani, qualcosa ho imparato dai anche se conosco poche frasi e parole per ora.”

Prime parole in bianconero per Jordan Mickey che dopo i primi giorni di allenamento ha parlato ai microfoni di Virtus TV:

Prime sensazioni di Mickey su Bologna: “I primi giorni sono stati fantastici, ho girato un po’ la città e per quello che ho potuto vedere è molto bella quindi sono davvero contento di essere qui. Il primo giorno di allenamento? È stato esaltante vedere tutti i tifosi, c’è una tifoseria pazzesca e carica dopo la stagione appena passata con la vittoria in Eurocup. Giocare per questi tifosi mi da la carica.”

“L’Eurolega non si può spiegare, non ho avuto il privilegio di andare alle Final Four ma ci spero per il futuro ovviamente, immagino sia una bellissima sensazione. Il mio obiettivo è sempre portare a casa dei titoli, essere parte di una squadra che vince trofei. È quello che mi da la carica e che proverò sempre a fare.”

