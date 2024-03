Virtus Bologna – Milano, Banchi: “Vogliamo una prestazione che gratifichi i nostri sforzi”

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due domani, domenica 10 marzo, ore 18.15 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: DMAX, DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: B. ATTARD – G. GIOVANNETTI – L. BALDINI.

Indisponibili Devontae Cacok.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia del match: “Milano, come tradizione, è squadra molto profonda ed organizzata, che verrà a Bologna sulla scia di 7 successi consecutivi in campionato. Sfidare i Campioni d’Italia in carica dovrà essere l’ennesima occasione per metterci alla prova e riuscire a fornire una prestazione che gratifichi i nostri sforzi e quelli di una tifoseria che ancora una volta sarà a sostenerci, rendendo unica e speciale l’atmosfera della Segafredo Arena.”

